Fêtes locales Monein
lundi 3 août 2026 · Monein
Informations pratiques
Monein
Fêtes locales
Halles de Monein Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
12H30 Le concours de pétanque au stade (Réservé au locaux)
14H00 Après-midi des enfants, sous la Mairie.
19H30 Repas Gran Comida animé par Quinz’amics.
22H30 Le traditionnel Feu d’artifice
22H50 Sangria gratuite sur la grande scène ! .
Halles de Monein Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 30 06 comitefetesmonein@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Monein a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Coeur de Béarn
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