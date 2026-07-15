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AGENDA · Monein

Fêtes locales Monein

lundi 3 août 2026 · Monein

Fêtes locales Monein

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Adresse
Halles de Monein
Ville
64360 Monein
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Monein

Fêtes locales

Halles de Monein Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

12H30 Le concours de pétanque au stade (Réservé au locaux)
14H00 Après-midi des enfants, sous la Mairie.
19H30 Repas Gran Comida animé par Quinz’amics.
22H30 Le traditionnel Feu d’artifice
22H50 Sangria gratuite sur la grande scène !   .

Halles de Monein Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 30 06  comitefetesmonein@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Monein a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Coeur de Béarn

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