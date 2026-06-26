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Festimarché Monein

Festimarché Monein

Festimarché Monein vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
Place Henri Lacabanne
Ville
64360 Monein
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Monein

Festimarché

Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 20:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Marché traditionnel animé par B3X qui proposera un tour du monde musical.   .

Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46 

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English : Festimarché

L’événement Festimarché Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn

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