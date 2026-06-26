Exposition de photos Onirique Médiathèque La MéMo Monein

Monein

Exposition de photos Onirique

Médiathèque La MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Vernissage de l’exposition et restitution des travaux d’écriture par les membres de l’atelier d’écriture de Monein. .

Médiathèque La MéMo 16 Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 21 25 memo@mairie-monein.fr

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English : Exposition de photos Onirique

L’événement Exposition de photos Onirique Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn