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Fêtes locales Monségur

Fêtes locales Monségur

Fêtes locales Monségur vendredi 10 juillet 2026.

Ville
40700 Monségur
Département
Landes
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Tarif

Monségur

Fêtes locales

Monségur Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-10

Les Fêtes de Monségur se préparent, au programme repas, animations musicales et animations enfants…
Venez nombreux !
Les Fêtes de Monségur se préparent, au programme
Vendredi 10 juillet
> 20h Repas animé par la Banda Lous Gaouyous 15€
> 23h Soirée animée par DJ DAV

Samedi 11 juillet
> 8h30 Randonnée pédestre 9 km 4€
> 12h Repas 12€
> 14h Concours de pétanque en doublette 6€/équipe
> 20h Repas des producteurs et des commerces locaux
> 23h Soirée animée par DJ DAV

Dimanche 12 juillet
> 10h30 Messe en musique
> 11h30 Dépôt d’une gerbe au monument aux morts
> 12h Vin d’honneur offert par la municipalité
> 13h Repas en musique 18€
> 17h30 Course landaise de promotion Entrée Gratuite
> 20h Paëlla 12€
> 23h Soirée animée par le comité

Lundi 13 juillet
> 11h Mini Comice Agricole
> 12h Casse-croûte 5€
> 14h Jeux divers
> 16h Lotobouse
> 19h Soirée Flammeküeche par Captain Flam’s

Venez nombreux !   .

Monségur 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 20 32 

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English : Fêtes locales

The Fêtes de Monségur are getting ready, with meals, musical entertainment and children’s activities on the program…

L’événement Fêtes locales Monségur a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chalosse Tursan

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