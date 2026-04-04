Fêtes locales Monségur
Fêtes locales Monségur vendredi 10 juillet 2026.
Monségur
Fêtes locales
Monségur Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-10
Les Fêtes de Monségur se préparent, au programme repas, animations musicales et animations enfants…
Venez nombreux !
Les Fêtes de Monségur se préparent, au programme
Vendredi 10 juillet
> 20h Repas animé par la Banda Lous Gaouyous 15€
> 23h Soirée animée par DJ DAV
Samedi 11 juillet
> 8h30 Randonnée pédestre 9 km 4€
> 12h Repas 12€
> 14h Concours de pétanque en doublette 6€/équipe
> 20h Repas des producteurs et des commerces locaux
> 23h Soirée animée par DJ DAV
Dimanche 12 juillet
> 10h30 Messe en musique
> 11h30 Dépôt d’une gerbe au monument aux morts
> 12h Vin d’honneur offert par la municipalité
> 13h Repas en musique 18€
> 17h30 Course landaise de promotion Entrée Gratuite
> 20h Paëlla 12€
> 23h Soirée animée par le comité
Lundi 13 juillet
> 11h Mini Comice Agricole
> 12h Casse-croûte 5€
> 14h Jeux divers
> 16h Lotobouse
> 19h Soirée Flammeküeche par Captain Flam’s
Venez nombreux ! .
Monségur 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 20 32
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English : Fêtes locales
The Fêtes de Monségur are getting ready, with meals, musical entertainment and children’s activities on the program…
L’événement Fêtes locales Monségur a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chalosse Tursan
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