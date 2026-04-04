Monségur

Fêtes locales

Monségur Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-10

Les Fêtes de Monségur se préparent, au programme repas, animations musicales et animations enfants…

Venez nombreux !

Les Fêtes de Monségur se préparent, au programme

Vendredi 10 juillet

> 20h Repas animé par la Banda Lous Gaouyous 15€

> 23h Soirée animée par DJ DAV

Samedi 11 juillet

> 8h30 Randonnée pédestre 9 km 4€

> 12h Repas 12€

> 14h Concours de pétanque en doublette 6€/équipe

> 20h Repas des producteurs et des commerces locaux

> 23h Soirée animée par DJ DAV

Dimanche 12 juillet

> 10h30 Messe en musique

> 11h30 Dépôt d’une gerbe au monument aux morts

> 12h Vin d’honneur offert par la municipalité

> 13h Repas en musique 18€

> 17h30 Course landaise de promotion Entrée Gratuite

> 20h Paëlla 12€

> 23h Soirée animée par le comité

Lundi 13 juillet

> 11h Mini Comice Agricole

> 12h Casse-croûte 5€

> 14h Jeux divers

> 16h Lotobouse

> 19h Soirée Flammeküeche par Captain Flam’s

Venez nombreux ! .

Monségur 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 20 32

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English : Fêtes locales

The Fêtes de Monségur are getting ready, with meals, musical entertainment and children’s activities on the program…

L’événement Fêtes locales Monségur a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chalosse Tursan