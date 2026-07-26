Informations pratiques

Nousty

Fêtes locales

centre du village Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 12:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

12h30 sérénades du Comité des fêtes au centre du village

14h peña des anciens.

19h défilé en char du comité des fêtes de Nousty et villages voisins.

20h apéritif de clôture et tapas proposé par la Casa Delicia .

centre du village Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Nousty a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran