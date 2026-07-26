UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nousty

Fêtes locales Nousty

dimanche 23 août 2026 · Nousty

Fêtes locales Nousty

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
centre du village
Ville
64420 Nousty
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Nousty

Fêtes locales

centre du village Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 12:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

12h30 sérénades du Comité des fêtes au centre du village
14h peña des anciens.
19h défilé en char du comité des fêtes de Nousty et villages voisins.
20h apéritif de clôture et tapas proposé par la Casa Delicia   .

centre du village Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Nousty a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Nousty (Pyrénées-Atlantiques)