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Fêtes locales Orthez

Fêtes locales Orthez

Fêtes locales Orthez samedi 23 mai 2026.

Adresse : Sainte-Suzanne

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Orthez

Fêtes locales

Sainte-Suzanne Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Petit-déjeuner à la fourchette Ventrêche, oeuf, piperade, fromage, café et vin
10h Tournoi de foot à 7 (sur inscription)
12h30 Burger et Compagnie
19h30 Soirée tapas avec la Banda Lous Gaouyous
Bal avec l’orchestre Heptagone   .

Sainte-Suzanne Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 51 23 77 

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English :

L’événement Fêtes locales Orthez a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur de Béarn

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