Observation nocturne de la nature Base de loisirs Orthez
Observation nocturne de la nature Base de loisirs Orthez vendredi 22 mai 2026.
Orthez
Observation nocturne de la nature
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Dans le cadre de la Fête de la Nature.
Et si vous découvriez la nature à la tombée de la nuit ?
Laissez-vous surprendre par les sons et les mystères du monde nocturne.
Une expérience immersive pour observer la faune discrète et éveiller ses sens autrement.
Sur inscription jusqu’au 22 mai. .
Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51
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English : Observation nocturne de la nature
L’événement Observation nocturne de la nature Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn
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