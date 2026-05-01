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Observation nocturne de la nature Base de loisirs Orthez

Observation nocturne de la nature Base de loisirs Orthez

Observation nocturne de la nature Base de loisirs Orthez vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Base de loisirs

Adresse : Avenue Marcel Paul

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Orthez

Observation nocturne de la nature

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Dans le cadre de la Fête de la Nature.
Et si vous découvriez la nature à la tombée de la nuit ?
Laissez-vous surprendre par les sons et les mystères du monde nocturne.
Une expérience immersive pour observer la faune discrète et éveiller ses sens autrement.

Sur inscription jusqu’au 22 mai.   .

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51 

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English : Observation nocturne de la nature

L’événement Observation nocturne de la nature Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn

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