Observation nocturne de la nature Base de loisirs Orthez

Orthez

Observation nocturne de la nature

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre de la Fête de la Nature.

Et si vous découvriez la nature à la tombée de la nuit ?

Laissez-vous surprendre par les sons et les mystères du monde nocturne.

Une expérience immersive pour observer la faune discrète et éveiller ses sens autrement.

Sur inscription jusqu’au 22 mai. .

Base de loisirs Avenue Marcel Paul Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 82 51

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English : Observation nocturne de la nature

L’événement Observation nocturne de la nature Orthez a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coeur de Béarn