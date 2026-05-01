Fêtes locales Salle des fêtes Ozenx-Montestrucq

Ozenx-Montestrucq

Fêtes locales

Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

8h Un petit-déjeuner sera proposé au village avec gras-double, grillades, fromage.

9h Tournoi de foot à sept des fêtes (équipes de dix joueurs)

18h Finale suivie des récompenses.

Animation garantie avec la banda Lous Gaouyous.

20h Repas du village animé par le DJ Ludo Kin’t.

Minuit Bal des fêtes.

Buvette et petite restauration sur place à midi.

Jeux pour les enfants toute la journée.

Repas sur réservation avant le 4 mai. .

Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 48 80

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Ozenx-Montestrucq a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn