Informations pratiques

Pujo-le-Plan

Fêtes locales

Au bourg Pujo-le-Plan Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

C’est les fêtes à Pujo le Plan !

Loto, repas champêtre, exposition de peinture, randonnée pédestre, concours de pétanque, foodtruck, concours créatif, lancer d’espadrilles, soirée tapas, bal disco, messe en musique, repas brasero et course landaise viendront animer pendant 4 jours le village !

Pujo-le-Plan s’enflamme pour ses fêtes locales !

Jeudi lance les festivités à 20h30 par un concours de belote en salle climatisée.

Vendredi, régalez-vous à partir de 20h30 au repas champêtre (cochon de lait au piment d’Espelette, pesée du jambon, réservation avant le 24 Août) avant le bal disco de DJ Jason.

Samedi débute dès 9h avec la marche de 6 km, le concours de pétanque en doublette et l’exposition de peinture au lavoir. Après une pause gourmande avec Kebab Land’, l’après-midi combine atelier créatif pour enfants (16h), lancer d’espadrille (17h), soirée tapas (19h) et bal disco.

Enfin, dimanche réunit traditions et gourmandise messe animée par La Mayoral à 9h30, vin d’honneur offert, festin au brasero à 12h30 (poulet, faux-filet, lomo, piperade) et la grande course landaise à 16h30 avec la Ganadéria La Mecque. .

Au bourg Pujo-le-Plan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 54 43 43

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English : Fêtes locales

It’s festival time at Pujo le Plan!

Bingo, a picnic, an art exhibition, a hike, a pétanque tournament, food trucks, a creative contest, a sneaker-throwing contest, a tapas night, a disco dance party, a musical mass, a bonfire dinner, and a Landes-style bull run will liven up the village for four days!

L’événement Fêtes locales Pujo-le-Plan a été mis à jour le 2026-08-12 par CDT 40