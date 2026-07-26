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Fêtes locales repas cidrerie Saint-Just-Ibarre

dimanche 2 août 2026 · Saint-Just-Ibarre

Fêtes locales repas cidrerie Saint-Just-Ibarre

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
240 Route d'Arlakondo
Ville
64120 Saint-Just-Ibarre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Saint-Just-Ibarre

Fêtes locales repas cidrerie

240 Route d’Arlakondo Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 12:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Repas cidrerie à Eztigar, animé par Hergaraiko Txaranga.   .

240 Route d’Arlakondo Saint-Just-Ibarre 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 85 17  saintpalais@otpaysbasque.com

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English : Fêtes locales repas cidrerie

L’événement Fêtes locales repas cidrerie Saint-Just-Ibarre a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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