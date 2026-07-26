AGENDA · Saint-Just-Ibarre
Fêtes locales repas cidrerie Saint-Just-Ibarre
dimanche 2 août 2026 · Saint-Just-Ibarre
Informations pratiques
Saint-Just-Ibarre
Fêtes locales repas cidrerie
240 Route d’Arlakondo Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 12:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Repas cidrerie à Eztigar, animé par Hergaraiko Txaranga. .
240 Route d’Arlakondo Saint-Just-Ibarre 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 85 17 saintpalais@otpaysbasque.com
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English : Fêtes locales repas cidrerie
L’événement Fêtes locales repas cidrerie Saint-Just-Ibarre a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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