AGENDA · Saint-Just-Ibarre
Fêtes locales Saint-Just-Ibarre
samedi 1 août 2026 · Saint-Just-Ibarre
Informations pratiques
Saint-Just-Ibarre
Fêtes locales
Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Partie de pelote main nue à 16h suivie d’un spectacle de danse du groupe Bunuztar Xoriak. A partir de 18h talo et Chouffe gaua . .
Saint-Just-Ibarre 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 85 17 saintpalais@otpaysbasque.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Saint-Just-Ibarre a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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