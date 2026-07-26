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Fêtes locales Saint-Just-Ibarre

samedi 1 août 2026 · Saint-Just-Ibarre

Fêtes locales Saint-Just-Ibarre

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
64120 Saint-Just-Ibarre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Saint-Just-Ibarre

Fêtes locales

Saint-Just-Ibarre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Partie de pelote main nue à 16h suivie d’un spectacle de danse du groupe Bunuztar Xoriak. A partir de 18h talo et Chouffe gaua .   .

Saint-Just-Ibarre 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 85 17  saintpalais@otpaysbasque.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Saint-Just-Ibarre a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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