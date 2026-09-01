Informations pratiques

Saint-Castin

Fêtes locales

Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

19h ouverture de la buvette.

20h repas sur inscription.

Jeu du ruban, pesée du jambon et tombola. .

Saint-Castin 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 45 28 45 cfstcastin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Saint-Castin a été mis à jour le 2026-08-29 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran