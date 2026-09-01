AGENDA · Saint-Castin
Fêtes locales Saint-Castin
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Castin
Informations pratiques
Saint-Castin
Fêtes locales
Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
19h ouverture de la buvette.
20h repas sur inscription.
Jeu du ruban, pesée du jambon et tombola. .
Saint-Castin 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 45 28 45 cfstcastin@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Saint-Castin a été mis à jour le 2026-08-29 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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