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Fêtes locales Saint-Castin

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Castin

Fêtes locales Saint-Castin

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
64160 Saint-Castin
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif

Saint-Castin

Fêtes locales

Saint-Castin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

19h ouverture de la buvette.
20h repas sur inscription.
Jeu du ruban, pesée du jambon et tombola.   .

Saint-Castin 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 45 28 45  cfstcastin@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Saint-Castin a été mis à jour le 2026-08-29 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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