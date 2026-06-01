Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fêtes locales Sallespisse

Fêtes locales Sallespisse

Fêtes locales Sallespisse vendredi 19 juin 2026.

Ville : 64300 Sallespisse

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Sallespisse

Fêtes locales

Sallespisse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

19h30 Inscription concours de pétanque.
20h début du concours
20h inscription concours de belote
21h début du concours
Réservé uniquement aux locaux.
Sur Place, grillade, buvette, soirée Bodega.   .

Sallespisse 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 27 98 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Sallespisse a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Sallespisse (Pyrénées-Atlantiques)