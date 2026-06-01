Fêtes locales Sallespisse
Fêtes locales Sallespisse vendredi 19 juin 2026.
Sallespisse
Fêtes locales
Sallespisse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
19h30 Inscription concours de pétanque.
20h début du concours
20h inscription concours de belote
21h début du concours
Réservé uniquement aux locaux.
Sur Place, grillade, buvette, soirée Bodega. .
Sallespisse 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 27 98 88
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Sallespisse a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn
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