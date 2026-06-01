Sallespisse

Fêtes locales

Sallespisse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

19h30 Inscription concours de pétanque.

20h début du concours

20h inscription concours de belote

21h début du concours

Réservé uniquement aux locaux.

Sur Place, grillade, buvette, soirée Bodega. .

Sallespisse 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 27 98 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Sallespisse a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn