Fêtes locales Sallespisse
Fêtes locales Sallespisse samedi 20 juin 2026.
Sallespisse
Fêtes locales
Sallespisse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
8h30 Petit-déjeuner à l’ancienne.
9h30 Marche
12h Grillade et buvette
14h Laser Game
18h Messe
20h Apéritif et repas communal (sur réservation avant le 13/06)
Menu adulte Salade Landaise, cochon de lait et pomme de terre, salade, fromage, tiramisu, café et vin compris Menu enfant jusqu’à 12 ans Nuggets, pomme de terre et glace
23h à 2h bal animé par l’Orchestre Next, soirée déguisée sur le thème années 80/90 .
Sallespisse 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 27 98 88
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Sallespisse a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn
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