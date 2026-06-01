Sallespisse

Fêtes locales

Sallespisse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

8h30 Petit-déjeuner à l’ancienne.

9h30 Marche

12h Grillade et buvette

14h Laser Game

18h Messe

20h Apéritif et repas communal (sur réservation avant le 13/06)

Menu adulte Salade Landaise, cochon de lait et pomme de terre, salade, fromage, tiramisu, café et vin compris Menu enfant jusqu’à 12 ans Nuggets, pomme de terre et glace

23h à 2h bal animé par l’Orchestre Next, soirée déguisée sur le thème années 80/90 .

Sallespisse 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 27 98 88

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Sallespisse a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn