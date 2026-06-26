Sauvagnon

Fêtes locales

Place du Champ de Foire Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

18h30/21h30 Pena afther work du comité sous le marché couvert animé par la Banda Los de Seiche.

22h/2h soirée animé par le groupe Pick Up ! .

Place du Champ de Foire Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comite.sauvagnon@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Sauvagnon a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran