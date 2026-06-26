Sauvagnon

Fêtes locales

Parc Lechaud Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 13:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

13h tournoi de pétanque, au parc Lechaud (sur inscription 100 doublettes maxi).

13h30 repas, au lavoir/cadran solaire, sur réservation.

14h tournois de beach ball, au terrain à côté de l’école.

16h jeux intervacheries, buvette sur place.

19h concert du groupe festif Les Fantaskes .

19h30 repas de l’As Pont Long.

22h/2h Podium Limited, sur la place du centre festif. .

Parc Lechaud Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 54 98 99 accueil@reveil-sauvagnonnais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Sauvagnon a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran