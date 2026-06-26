Fêtes locales Sauvagnon
Fêtes locales Sauvagnon samedi 25 juillet 2026.
Sauvagnon
Fêtes locales
Parc Lechaud Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 13:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
13h tournoi de pétanque, au parc Lechaud (sur inscription 100 doublettes maxi).
13h30 repas, au lavoir/cadran solaire, sur réservation.
14h tournois de beach ball, au terrain à côté de l’école.
16h jeux intervacheries, buvette sur place.
19h concert du groupe festif Les Fantaskes .
19h30 repas de l’As Pont Long.
22h/2h Podium Limited, sur la place du centre festif. .
Parc Lechaud Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 54 98 99 accueil@reveil-sauvagnonnais.fr
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Sauvagnon a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran