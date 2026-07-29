Informations pratiques

Serres-Castet

Fêtes locales

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

21h spectacle Tribute des année 80 (à la salle polyvalente) place à récupérer en mairie.

Repas du basket, Bodega des chasseurs & Bodega de Pont-Long (sur réservation).

23h/2h soirée Bandas avec LOS ESBERITS et LOS ENSORELHATS.

23h15 feu d’artifice. .

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT64 Béarn Pays Basque