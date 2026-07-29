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AGENDA · Serres-Castet

Fêtes locales Serres-Castet

vendredi 28 août 2026 · Serres-Castet

Fêtes locales Serres-Castet

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
64121 Serres-Castet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
1 1 8 Tarif de base plein tarif

Serres-Castet

Fêtes locales

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

21h spectacle Tribute des année 80 (à la salle polyvalente) place à récupérer en mairie.
Repas du basket, Bodega des chasseurs & Bodega de Pont-Long (sur réservation).
23h/2h soirée Bandas avec LOS ESBERITS et LOS ENSORELHATS.
23h15 feu d’artifice.   .

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Serres-Castet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT64 Béarn Pays Basque

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