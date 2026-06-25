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Fêtes locales Lac de Peyre Serres-Sainte-Marie

Fêtes locales Lac de Peyre Serres-Sainte-Marie

Fêtes locales Lac de Peyre Serres-Sainte-Marie dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Lac de Peyre
Adresse
121 route du Lac
Ville
64170 Serres-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Tarif

Serres-Sainte-Marie

Fêtes locales

Lac de Peyre 121 route du Lac Serres-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:30:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Apéritif offert par la Mairie.
13h30 repas avec le traiteur Simon (sur inscription jusqu’au 03/07)
Menu Tiramisu avocat au thon et tartare de tomate au chorizo.
Filet mignon et patates douces.
Flan au caramel beurre salé.
Vin et café.   .

Lac de Peyre 121 route du Lac Serres-Sainte-Marie 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 85 41 36 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Serres-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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