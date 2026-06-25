Fêtes locales Lac de Peyre Serres-Sainte-Marie
Fêtes locales Lac de Peyre Serres-Sainte-Marie dimanche 12 juillet 2026.
Serres-Sainte-Marie
Fêtes locales
Lac de Peyre 121 route du Lac Serres-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 12:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Apéritif offert par la Mairie.
13h30 repas avec le traiteur Simon (sur inscription jusqu’au 03/07)
Menu Tiramisu avocat au thon et tartare de tomate au chorizo.
Filet mignon et patates douces.
Flan au caramel beurre salé.
Vin et café. .
Lac de Peyre 121 route du Lac Serres-Sainte-Marie 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 85 41 36
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Serres-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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