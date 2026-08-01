Informations pratiques

Simacourbe

Fêtes locales

Salle des fêtes Simacourbe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

19h30 apéritif animé par Los Ensorelhats. 21h repas beefsteackade (sur réservation avant le 19 août). 23h30 concert du groupe Pick Up. .

Salle des fêtes Simacourbe 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 92 19 96

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Simacourbe a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran