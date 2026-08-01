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Fêtes locales Simacourbe

vendredi 21 août 2026 · Simacourbe

Fêtes locales Simacourbe

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64350 Simacourbe
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
6 6 6 Tarif réduit

Simacourbe

Fêtes locales

Salle des fêtes Simacourbe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

19h30 apéritif animé par Los Ensorelhats. 21h repas beefsteackade (sur réservation avant le 19 août). 23h30 concert du groupe Pick Up.   .

Salle des fêtes Simacourbe 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 92 19 96 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Simacourbe a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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