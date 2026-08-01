Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave
dimanche 16 août 2026 · Taron-Sadirac-Viellenave
Informations pratiques
Taron-Sadirac-Viellenave
Fêtes locales
salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
8h30 un café sera servi aux marcheurs avant leur départ, à 9h. 2 boucles de 5 km et 10 km.
12h grillades (sur inscription). Château gonflable toute la journée. .
salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 08 54 79
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave a été mis à jour le 2026-08-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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