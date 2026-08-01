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Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave

dimanche 16 août 2026 · Taron-Sadirac-Viellenave

Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
salle polyvalente
Ville
64330 Taron-Sadirac-Viellenave
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
8 8 8 Tarif réduit

Taron-Sadirac-Viellenave

Fêtes locales

salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

8h30 un café sera servi aux marcheurs avant leur départ, à 9h. 2 boucles de 5 km et 10 km.
12h grillades (sur inscription). Château gonflable toute la journée.   .

salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 08 54 79 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave a été mis à jour le 2026-08-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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