Informations pratiques

Taron-Sadirac-Viellenave

Fêtes locales

salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

8h30 un café sera servi aux marcheurs avant leur départ, à 9h. 2 boucles de 5 km et 10 km.

12h grillades (sur inscription). Château gonflable toute la journée. .

salle polyvalente Taron-Sadirac-Viellenave 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 08 54 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Taron-Sadirac-Viellenave a été mis à jour le 2026-08-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran