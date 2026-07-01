Informations pratiques

Hennebont

Fêtes Médiévales d’Hennebont

Centre-ville Hennebont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

En 2026, les Fêtes Médiévales d’Hennebont célèbrent leurs 30 ans !

Depuis trois décennies, ce rendez-vous emblématique fait vibrer la ville au rythme du Moyen Âge, entre spectacles, défilés, artisans et ambiance festive.

Cette édition anniversaire s’annonce exceptionnelle animations inédites, spectacles de rue, reconstitutions historiques et grand marché médiéval feront revivre l’époque des chevaliers et des troubadours au cœur du centre-ville.

En famille ou entre amis, venez plonger dans l’histoire vivante et célébrer 30 ans de passion et de partage dans une atmosphère unique.

Plongez dans le Moyen-Âge le temps d’un week-end en Bretagne Sud. Rendez-vous dans la cité médiévale d’Hennebont pour 2 jours de fête et d’immersion totale. Tournois de chevalerie, animations de rue, concerts, reconstitutions historiques, marché médiéval, défilés costumés, restauration comme antan…

Les spectacles de feu du samedi soir à 22 h 30 sur le site de la Poterie seront le point d’orgue de cette édition.Les chevaux de feu de Caval Prod et les Flammes éphémères de Tan Eilleil illumineront la nuit.

Notez que l’accès au site de la Poterie est payant, contrairement à la plupart des animations, qui restent gratuites. Si vous souhaitez assister aux tournois de chevalerie ou aux spectacles de feu, nous vous recommandons de réserver en ligne. .

Centre-ville Hennebont 56700 Morbihan Bretagne +33 6 32 92 81 96

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English :

L’événement Fêtes Médiévales d’Hennebont Hennebont a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT 56