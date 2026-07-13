Fêtes nautiques de Bommes Le Tachon Bommes
samedi 15 août 2026 · Le Tachon · Bommes
Informations pratiques
Bommes
Fêtes nautiques de Bommes
Le Tachon Base nautique Bommes Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-15
VENDREDI 15 8h-18h, vide grenier
VENDREDI 21 20h30, soirée des bandas, paquito géant et DJ
SAMEDI 22
15h Jeux pour enfants
18h 20h Boom gratuite dans le gymnase
19h Soirée des bons vivants (sans réservation, animée par Kélino Déon
22h Soirée DJ
DIMANCHE 23
8h30 Balade gratuite en moto dans le sauternais
10h30 Messe en plein air sur les bords du Ciron
11h30 Huitres et tapas
12h Plateaux repas dans la fête
13h30 Lilian le magicien
14h Maquillage pour les enfants
14h Batuk’alinga, percussions afro-brésiliennes en déambulation
15h30 Défilé de canoës fleuris avec l’orchestre Gregory Danion et Nicolas
17h30 Batuk’alinga
18h Deep Move, cours de danse gratuits
21h Soirée DJ
LUNDI 24
19h Banda Los Gaujos
19h30 Escargolade ou plateau repas (réservation dans la fête)
21h30 Pré-show : Défilé de canoës aux lampions
22h00 GRAND SPECTACLE PYROTECHNIQUE
23h00 Soirée de clôture DJ Flash .
Le Tachon Base nautique Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine fetenautiquebommes@gmail.com
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English : Fêtes nautiques de Bommes
L’événement Fêtes nautiques de Bommes Bommes a été mis à jour le 2026-07-13 par La Gironde du Sud