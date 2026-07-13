Fêtes nautiques de Bommes Le Tachon Bommes

Informations pratiques

Bommes

Fêtes nautiques de Bommes

Le Tachon Base nautique Bommes Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-15

VENDREDI 15 8h-18h, vide grenier

VENDREDI 21 20h30, soirée des bandas, paquito géant et DJ

SAMEDI 22

15h Jeux pour enfants

18h 20h Boom gratuite dans le gymnase

19h Soirée des bons vivants (sans réservation, animée par Kélino Déon

22h Soirée DJ

DIMANCHE 23

8h30 Balade gratuite en moto dans le sauternais

10h30 Messe en plein air sur les bords du Ciron

11h30 Huitres et tapas

12h Plateaux repas dans la fête

13h30 Lilian le magicien

14h Maquillage pour les enfants

14h Batuk’alinga, percussions afro-brésiliennes en déambulation

15h30 Défilé de canoës fleuris avec l’orchestre Gregory Danion et Nicolas

17h30 Batuk’alinga

18h Deep Move, cours de danse gratuits

21h Soirée DJ

LUNDI 24

19h Banda Los Gaujos

19h30 Escargolade ou plateau repas (réservation dans la fête)

21h30 Pré-show : Défilé de canoës aux lampions

22h00 GRAND SPECTACLE PYROTECHNIQUE

23h00 Soirée de clôture DJ Flash .

Le Tachon Base nautique Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine fetenautiquebommes@gmail.com

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English : Fêtes nautiques de Bommes

L’événement Fêtes nautiques de Bommes Bommes a été mis à jour le 2026-07-13 par La Gironde du Sud