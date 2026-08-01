Les Soirs étoilés de la Tour Blanche Rendez-vous avec l’éclipse Lieu-dit La Tour Blanche Bommes
mercredi 12 août 2026 · Lieu-dit La Tour Blanche · Bommes
Informations pratiques
Bommes
Les Soirs étoilés de la Tour Blanche Rendez-vous avec l’éclipse
Lieu-dit La Tour Blanche Château La Tour Blanche Bommes Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Sous réserve des éventuelles mesures préfectorales en vigueur à cette date, nous organisons un événement le mercredi 12 août à l’occasion de l’éclipse solaire
Les Soirs étoilés de la Tour Blanche Rendez-vous avec l’éclipse
· Balade au milieu des vignes
· Observation de l’éclipse au coucher de soleil
· Pique-nique dans la cour du château
On vous attend nombreux .
Lieu-dit La Tour Blanche Château La Tour Blanche Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 73 visites@tour-blanche.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Soirs étoilés de la Tour Blanche Rendez-vous avec l’éclipse
L’événement Les Soirs étoilés de la Tour Blanche Rendez-vous avec l’éclipse Bommes a été mis à jour le 2026-08-07 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Bommes (Gironde)
- Fêtes nautiques de Bommes Le Tachon Bommes 15 août 2026
- L’exception 100 Points du Château Lafaurie-Peyraguey Bommes 16 octobre 2026