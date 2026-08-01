Les Soirs étoilés de la Tour Blanche Rendez-vous avec l’éclipse Lieu-dit La Tour Blanche Bommes

Informations pratiques

Bommes

Les Soirs étoilés de la Tour Blanche Rendez-vous avec l’éclipse

Lieu-dit La Tour Blanche Château La Tour Blanche Bommes Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Sous réserve des éventuelles mesures préfectorales en vigueur à cette date, nous organisons un événement le mercredi 12 août à l’occasion de l’éclipse solaire

Les Soirs étoilés de la Tour Blanche Rendez-vous avec l’éclipse

· Balade au milieu des vignes

· Observation de l’éclipse au coucher de soleil

· Pique-nique dans la cour du château

On vous attend nombreux .

Lieu-dit La Tour Blanche Château La Tour Blanche Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 73 visites@tour-blanche.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Soirs étoilés de la Tour Blanche Rendez-vous avec l’éclipse

L’événement Les Soirs étoilés de la Tour Blanche Rendez-vous avec l’éclipse Bommes a été mis à jour le 2026-08-07 par La Gironde du Sud