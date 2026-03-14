Fêtes patronales Ainhoa
Fêtes patronales Ainhoa vendredi 14 août 2026.
Fêtes patronales
Village Ainhoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
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Village Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99
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English : Fêtes patronales
L’événement Fêtes patronales Ainhoa a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Pays Basque