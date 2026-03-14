Fêtes patronales

Village Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

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Village Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 93 99

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English : Fêtes patronales

L’événement Fêtes patronales Ainhoa a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Pays Basque