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Visite de la Ferme Kimuak entre plantes sauvages, culture bio et théiers Ferme Kimuak Ainhoa

Visite de la Ferme Kimuak entre plantes sauvages, culture bio et théiers Ferme Kimuak Ainhoa

Visite de la Ferme Kimuak entre plantes sauvages, culture bio et théiers Ferme Kimuak Ainhoa vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Ferme Kimuak

Adresse : 509 Dantxarineko Bidea

Ville : 64250 Ainhoa

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Ainhoa

Visite de la Ferme Kimuak entre plantes sauvages, culture bio et théiers

Ferme Kimuak 509 Dantxarineko Bidea Ainhoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-07-31 16:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Au programme de la visite
– Introduction au métier de producteur/cueilleur Présentation de notre cœur de métier, la cueillette sauvage, ainsi que de la culture des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM) en agriculture biologique.
– Parcours de culture Visite guidée de nos plantations de théiers (Camellia sinensis) en plein champ et de la pépinière pour comprendre les spécificités de ce terroir favorable à la théiculture au Pays Basque.
– Dégustation et boutique Accès à notre espace d’accueil boutique pour déguster nos produits et retrouver notre gamme artisanale d’épicerie fine et cosmétique 100% création maison, et pourquoi pas repartir avec un théier à planter chez vous !   .

Ferme Kimuak 509 Dantxarineko Bidea Ainhoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 15 54 98 

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English : Visite de la Ferme Kimuak entre plantes sauvages, culture bio et théiers

L’événement Visite de la Ferme Kimuak entre plantes sauvages, culture bio et théiers Ainhoa a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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