Hasparren

Fêtes patronales

Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

9h marché des producteurs.

10h, salle Egoki tournois de basket à 3.

11h, devant l’église apéro pintxo.

11h30 Et’abar kantuz dans la rue de la mairie

17h sur la place St Jean course de vaches avec Los Niños.

18h30, place de l’église spectacle de danse des groupes Elgar Oinka et Goixtiarrak accompagnés par les musiciens de Soinubila.

20h concert devant Xuriatea.

22h, place de l’église spectacle Suaparta ttikia.

22h, sous le chapiteau concert Xibalet Txaranga, Xiberoots, Xabi Solano et Holako Deluxe. .

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Fêtes patronales

L’événement Fêtes patronales Hasparren a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque