Hasparren

Fêtes patronales

Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

11h30, rues du centre-ville défilé de la tanborrada

12h, place de l’église concert de la tanborrada avec les danseuses d’Elgar Okina.

Repas des fêtes animé dans les restaurants du centre-ville.

14h, place de l’église jeux pour les familles gaia, mur d’escalade et ventriglisse.

16h30 défi des champions main nue.

17h30, sur le fronton spectacle de danse Lau Sasuak de Pirtxilak.

18h30: mutxikos avec Patxi eta Konpania.

20h concerts avec Punttu kakotx, Modus Operandi, Murgi et Dj Astak. .

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Fêtes patronales

L’événement Fêtes patronales Hasparren a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque