Fêtes patronales Hasparren
Fêtes patronales Hasparren dimanche 21 juin 2026.
Hasparren
Fêtes patronales
Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
11h30, rues du centre-ville défilé de la tanborrada
12h, place de l’église concert de la tanborrada avec les danseuses d’Elgar Okina.
Repas des fêtes animé dans les restaurants du centre-ville.
14h, place de l’église jeux pour les familles gaia, mur d’escalade et ventriglisse.
16h30 défi des champions main nue.
17h30, sur le fronton spectacle de danse Lau Sasuak de Pirtxilak.
18h30: mutxikos avec Patxi eta Konpania.
20h concerts avec Punttu kakotx, Modus Operandi, Murgi et Dj Astak. .
Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Fêtes patronales
L’événement Fêtes patronales Hasparren a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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