Informations pratiques

Jurançon

Fêtes patronales

Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Vendredi 14 août

14h00 21h00 Structures gonflables gratuites

19h00 Ouverture officielle des fêtes

19h00 21h00 Apéro festif & concert live

Animation musicale avec DJ et le groupe Swing en Bulle

20h00 Repas servi par l’association Jurançon Volley-Ball

21h30 00h00 Concert du groupe Next’Presso .

Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Fêtes patronales

L’événement Fêtes patronales Jurançon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pau