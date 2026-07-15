Fêtes patronales Jurançon
vendredi 14 août 2026 · Jurançon
Informations pratiques
Jurançon
Fêtes patronales
Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Vendredi 14 août
14h00 21h00 Structures gonflables gratuites
19h00 Ouverture officielle des fêtes
19h00 21h00 Apéro festif & concert live
Animation musicale avec DJ et le groupe Swing en Bulle
20h00 Repas servi par l’association Jurançon Volley-Ball
21h30 00h00 Concert du groupe Next’Presso .
Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Fêtes patronales
L’événement Fêtes patronales Jurançon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pau
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