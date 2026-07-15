UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jurançon

Fêtes patronales Jurançon

vendredi 14 août 2026 · Jurançon

Fêtes patronales Jurançon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
Place du Junqué
Ville
64110 Jurançon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Jurançon

Fêtes patronales

Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Vendredi 14 août
14h00 21h00 Structures gonflables gratuites
19h00 Ouverture officielle des fêtes
19h00 21h00 Apéro festif & concert live
Animation musicale avec DJ et le groupe Swing en Bulle
20h00 Repas servi par l’association Jurançon Volley-Ball
21h30 00h00 Concert du groupe Next’Presso   .

Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes patronales

L’événement Fêtes patronales Jurançon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pau

À voir aussi à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques)