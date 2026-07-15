Fêtes patronales Jurançon
samedi 15 août 2026 · Jurançon
Informations pratiques
Jurançon
Fêtes patronales
Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Samedi 15 août
10h00 Messe
11h15 Cérémonie au monument aux morts
11h45 Apéritif de la municipalité
13h00 Repas de l’amitié de Jurançon Evénements (sur réservation au 06 88 18 54 94).
14h00 21h00 Structures gonflables gratuites
16h00 18h00 Bal des Pitchounes
19h00 21h00 Apéro concert avec Let’s Pop
20h00 Repas servi par l’association Jurançon Volley-Ball
21h30 22h30 Cabaret Mike Angel Show
22h30 Minuit DJ Set avec Sasha Haug .
Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Fêtes patronales
L’événement Fêtes patronales Jurançon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pau
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