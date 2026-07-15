Informations pratiques

Jurançon

Fêtes patronales

Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Samedi 15 août

10h00 Messe

11h15 Cérémonie au monument aux morts

11h45 Apéritif de la municipalité

13h00 Repas de l’amitié de Jurançon Evénements (sur réservation au 06 88 18 54 94).

14h00 21h00 Structures gonflables gratuites

16h00 18h00 Bal des Pitchounes

19h00 21h00 Apéro concert avec Let’s Pop

20h00 Repas servi par l’association Jurançon Volley-Ball

21h30 22h30 Cabaret Mike Angel Show

22h30 Minuit DJ Set avec Sasha Haug .

Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Fêtes patronales

L’événement Fêtes patronales Jurançon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pau