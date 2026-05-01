Fêtons la biodiversité L’alliance secrète entre pollinisateurs et haies champêtres Lys
Fêtons la biodiversité L’alliance secrète entre pollinisateurs et haies champêtres Lys samedi 23 mai 2026.
Lys
Fêtons la biodiversité L’alliance secrète entre pollinisateurs et haies champêtres
16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’alliance secrète entre pollinisateurs et haies champêtres Par le Conservatoire d’Espaces naturels Nouvelle Aquitaine
Plongez dans le monde fascinant des insectes pollinisateurs pour comprendre leur rôle vital dans notre quotidien. Découvrez comment la présence des haies est essentielle pour leur maintien.
Prévoir vêtements et chaussures de marche
Inscription indispensable sur evenement@pyrenees-parcnational.fr ou au 05 59 05 41 59 .
16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 evenement@pyrenees-parcnational.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtons la biodiversité L’alliance secrète entre pollinisateurs et haies champêtres
L’événement Fêtons la biodiversité L’alliance secrète entre pollinisateurs et haies champêtres Lys a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées