Lys

Fêtons la biodiversité L’alliance secrète entre pollinisateurs et haies champêtres

16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’alliance secrète entre pollinisateurs et haies champêtres Par le Conservatoire d’Espaces naturels Nouvelle Aquitaine

Plongez dans le monde fascinant des insectes pollinisateurs pour comprendre leur rôle vital dans notre quotidien. Découvrez comment la présence des haies est essentielle pour leur maintien.

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16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 evenement@pyrenees-parcnational.fr

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English : Fêtons la biodiversité L’alliance secrète entre pollinisateurs et haies champêtres

L’événement Fêtons la biodiversité L’alliance secrète entre pollinisateurs et haies champêtres Lys a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées