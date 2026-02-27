Auteuil

Fêtons la Nature des Hauts-de-France aux larris !

Auteuil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09

En ce début de l’opération Hauts-de-France Nature, venez vous balader sur les larris d’Auteuil, et y découvrir leur flore et leur faune exceptionnelles, et leurs panoramas sur le Pays de Bray.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France dans le cadre de Hauts-de-France Nature.

En ce début de l’opération Hauts-de-France Nature, venez vous balader sur les larris d’Auteuil, et y découvrir leur flore et leur faune exceptionnelles, et leurs panoramas sur le Pays de Bray.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France dans le cadre de Hauts-de-France Nature. .

Auteuil 60390 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the start of the Hauts-de-France Nature operation, come and take a walk on the Auteuil larris, and discover its exceptional flora and fauna, and its panoramic views over the Pays de Bray.

This activity is offered by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France as part of Hauts-de-France Nature.

L’événement Fêtons la Nature des Hauts-de-France aux larris ! Auteuil a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis