Fêtons l’été spectacles concerts Compeyre

Compeyre

Fêtons l’été spectacles concerts

ASSOCIATION LES BONS BECS Compeyre Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

soirée festive et conviviale

L’association Les Bons Becs organise pour la troisième année Fêtons l’été , soirée festive et conviviale, le samedi 4 juillet sur l’Esplanade à Compeyre. Vous trouverez ci-dessous le détail du programme. Pour célébrer le début des vacances nous proposons un spectacle jeune public et familial pour ouvrir cette soirée festive, suivi d’un concert et une disco mobile tout au long de la soirée !

Repas sur réservation avant le lundi 29 juin: 13€/adulte et 7€/enfant (1/2 portion). Merci si possible de prévoir vos assiettes et couverts afin de limiter les déchets.

Pour réserver merci de contacter Sophie 0627818012 ou Mathilde 0672376813 par sms ou par téléphone, ou par email poulaillercompeyre@gmail.com

Pensez à réserver votre repas car nous ne prévoyons pas de repas supplémentaire en vente sur place !



Voici le programme de la soirée



18h30 Cie LA MAMAN DES PETITS POISSONS

Les histoires presque vraies de Pépé Roni (Tous public, à partir de 4 ans)

Pépé Roni c’est notre pépé et je peux te dire que ses histoires elles

déchirent les nouilles en deux ! En plus elles lui sont vraiment arrivées

enfin presque…

Attention, les spectateurs sont invités à amener un objet à partir

duquel les improvisateurs vont inventer une histoire ! Alors à vos

objets, surprenez-nous !

FRANGINS Electro Guinguette

Mélodies populaires, airs de danse, improvisations survoltées, chansons

intimistes ou enragées, FRANGINS est un brin d’humanité qui se savoure sourire aux lèvres et verre à la main. Nous avons tous le même soleil ! . Et les histoires musicales des FRANGINS rappellent à chacun un petit bout de chemin, un coin de paradis, une pluie de grenouilles, un parfum de bout du monde.

NO MAD NO SYSTEM Discomobile de poche

Découvrez des vinyles sur-vitaminés, de Disc-Jockeys mythiques et

décalés. Voici le cocktail explosif de No Mad No System, la disco de

poche ! Les grands comme les petits s’enjaillent au fil des 45 tours,

sélectionnés avec soin par le maître de cérémonie…

Méfiez-vous de No Mad No System … On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit !



Venez nombreux !

.

ASSOCIATION LES BONS BECS Compeyre 12520 Aveyron Occitanie +33 6 27 81 80 12 poulaillercompeyre@gmail.com

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English :

a festive and convivial evening

L’événement Fêtons l’été spectacles concerts Compeyre a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)