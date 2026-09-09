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AGENDA · Marseille 5e Arrondissement

Feu à Volonté (Yoshi + Friends) Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

jeudi 1 octobre 2026 · Le Makeda · Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Makeda
Adresse
103 rue Ferrari
Ville
13005 Marseille 5e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
22 22 25

Marseille 5e Arrondissement

Feu à Volonté (Yoshi + Friends)

Jeudi 1er octobre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01 22:30:00

Date(s) :
2026-10-01

Une soirée de folie avec des artistes qui transpirent le rap !
Feu à Volonté w/ Yoshi di Original, Hippocampe Fou, Kacem Wapalek, Deadi & Groove Sparkz.



Une soirée de folie avec des artistes qui transpirent le rap !

Une affiche qui réunit plusieurs générations d’artistes animés par la même passion le rap dans ce qu’il a de plus authentique, créatif et percutant.



Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée   .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   com@lemakeda.com

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English :

A wild night with artists who live and breathe rap!

L’événement Feu à Volonté (Yoshi + Friends) Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille

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