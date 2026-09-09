Feu à Volonté (Yoshi + Friends) Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
jeudi 1 octobre 2026 · Le Makeda · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Feu à Volonté (Yoshi + Friends)
Jeudi 1er octobre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01 22:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Une soirée de folie avec des artistes qui transpirent le rap !
Feu à Volonté w/ Yoshi di Original, Hippocampe Fou, Kacem Wapalek, Deadi & Groove Sparkz.
Une soirée de folie avec des artistes qui transpirent le rap !
Une affiche qui réunit plusieurs générations d’artistes animés par la même passion le rap dans ce qu’il a de plus authentique, créatif et percutant.
Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com
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English :
A wild night with artists who live and breathe rap!
L’événement Feu à Volonté (Yoshi + Friends) Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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