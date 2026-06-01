Feu d’artifice à Hénonville Hénonville
Feu d’artifice à Hénonville Hénonville samedi 20 juin 2026.
Hénonville
Feu d’artifice à Hénonville
36, rue Bamberger Hénonville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Spectacle pyrotechnique avec
Jeux gonflables pour les enfants
Retraite aux flambeaux
Bal
Boisson et repas
Spectacle pyrotechnique avec
Jeux gonflables pour les enfants
Retraite aux flambeaux
Bal
Boisson et repas .
36, rue Bamberger Hénonville 60119 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 89 49 mairie@henonville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fireworks show with
Inflatable games for children
Torchlight procession
Ball
Drinks and meals
L’événement Feu d’artifice à Hénonville Hénonville a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre