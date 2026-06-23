Feu d’artifice Barbonville
dimanche 5 juillet 2026 · Barbonville
Informations pratiques
Barbonville
Feu d’artifice
Barbonville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 22:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La commune de Barbonville organise son feu d’artifice le samedi 4 juillet.
19h Bal animé par un DJ, 22h défilé aux lampions pour les enfants, buvette et petite restauration seront au rendez-vous ! Tir des feux d’artifice à la tombée de la nuit.Tout public
0 .
Barbonville 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 04 84
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English :
The town of Barbonville is hosting its fireworks display on Saturday, July 4.
7:00 p.m.: Dance party hosted by a DJ; 10:00 p.m.: Lantern parade for children; refreshments and light snacks will be available! The fireworks display will begin at nightfall.
L’événement Feu d’artifice Barbonville a été mis à jour le 2026-06-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS