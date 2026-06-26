Feu d’artifice Parc du château de Gramont Bidache
Feu d’artifice Parc du château de Gramont Bidache lundi 27 juillet 2026.
Bidache
Feu d’artifice
Parc du château de Gramont Allée de Gramont Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 23:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans la cadre des fêtes locales. .
Parc du château de Gramont Allée de Gramont Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 comitedesfetes.bidache@gmail.com
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Bidache a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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