Pelote basque tournoi de pelote Bidache
Pelote basque tournoi de pelote Bidache mercredi 29 juillet 2026.
Bidache
Pelote basque tournoi de pelote
Place du Fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-29
Parties du mercredi au vendredi créneau de 19h30 journalier. Créneau à 18h30 et 20h30 selon les jours, nous contacter. .
Place du Fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 francis.notary64@gmail.com
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English : Pelote basque tournoi de pelote
L’événement Pelote basque tournoi de pelote Bidache a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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