Informations pratiques

Bourogne

Feu d’artifice

rue du Pâquis Bourogne Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Retrouvez-nous à partir de 18h, rue du Pâquis, pour une soirée conviviale et festive à partager en famille ou entre amis.

Au programme

Spectacle, bal populaire et dansant

Un grand feu d’artifice pour clôturer la soirée .

rue du Pâquis Bourogne 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Bourogne a été mis à jour le 2026-07-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)