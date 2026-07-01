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AGENDA · Bourogne

Feu d’artifice Bourogne

samedi 18 juillet 2026 · Bourogne

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
rue du Pâquis
Ville
90140 Bourogne
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Bourogne

Feu d’artifice

rue du Pâquis Bourogne Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Retrouvez-nous à partir de 18h, rue du Pâquis, pour une soirée conviviale et festive à partager en famille ou entre amis.
Au programme
Spectacle, bal populaire et dansant
Un grand feu d’artifice pour clôturer la soirée   .

rue du Pâquis Bourogne 90140 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Bourogne a été mis à jour le 2026-07-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)