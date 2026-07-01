UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Portel

Feu d’Artifice Concert Crème French Le Portel Le Portel

vendredi 17 juillet 2026 · Le Portel

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Adresse
51 Rue Carnot
Ville
62480 Le Portel
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Portel

Feu d’Artifice Concert Crème French Le Portel

51 Rue Carnot Le Portel Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

CONCERT CREME FRENCH ET FEU D ARTIFICE
De 20h30 à 23h00
Gratuit
Ouvert à tous
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu salle Philippe Noiret rue Gournay Hédouin
Feu d’artifice à 23h00 sur la plage
En cas de mauvais temps le feu sera reporté le samedi 18 Juillet   .

51 Rue Carnot Le Portel 62480 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 73 73 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Feu d’Artifice Concert Crème French Le Portel Le Portel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale