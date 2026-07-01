Informations pratiques

Le Portel

Feu d’Artifice Concert Crème French Le Portel

51 Rue Carnot Le Portel Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

CONCERT CREME FRENCH ET FEU D ARTIFICE

De 20h30 à 23h00

Gratuit

Ouvert à tous

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu salle Philippe Noiret rue Gournay Hédouin

Feu d’artifice à 23h00 sur la plage

En cas de mauvais temps le feu sera reporté le samedi 18 Juillet .

51 Rue Carnot Le Portel 62480 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 73 73

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English :

L’événement Feu d’Artifice Concert Crème French Le Portel Le Portel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale