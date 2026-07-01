Feu d’Artifice Concert Crème French Le Portel Le Portel
vendredi 17 juillet 2026 · Le Portel
Informations pratiques
Le Portel
Feu d’Artifice Concert Crème French Le Portel
51 Rue Carnot Le Portel Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
CONCERT CREME FRENCH ET FEU D ARTIFICE
De 20h30 à 23h00
Gratuit
Ouvert à tous
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu salle Philippe Noiret rue Gournay Hédouin
Feu d’artifice à 23h00 sur la plage
En cas de mauvais temps le feu sera reporté le samedi 18 Juillet .
51 Rue Carnot Le Portel 62480 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 73 73
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English :
L’événement Feu d’Artifice Concert Crème French Le Portel Le Portel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale