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AGENDA · Brèves

Feu d’artifice de Brèves Place de la Mairie Brèves

mardi 14 juillet 2026 · Place de la Mairie · Brèves

Feu d’artifice de Brèves Place de la Mairie Brèves

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Place François Savary
Ville
58530 Brèves
Département
Nièvre
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Brèves

Feu d’artifice de Brèves

Place de la Mairie Place François Savary Brèves Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Organisé par le comité des fêtes Retraite aux flambeaux à 22h30, départ de la mairie Feu d’artifice à 23h Bal gratuit animé par Amplitubes Buvette et restauration sur place   .

Place de la Mairie Place François Savary Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Feu d’artifice de Brèves

L’événement Feu d’artifice de Brèves Brèves a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais