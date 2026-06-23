Feu d’artifice de Brèves Place de la Mairie Brèves
mardi 14 juillet 2026 · Place de la Mairie · Brèves
Informations pratiques
Brèves
Feu d’artifice de Brèves
Place de la Mairie Place François Savary Brèves Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:30:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Organisé par le comité des fêtes Retraite aux flambeaux à 22h30, départ de la mairie Feu d’artifice à 23h Bal gratuit animé par Amplitubes Buvette et restauration sur place .
Place de la Mairie Place François Savary Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Feu d’artifice de Brèves
L’événement Feu d’artifice de Brèves Brèves a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais