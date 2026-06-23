Feu d’artifice de Brèves Place de la Mairie Brèves

Informations pratiques

Brèves

Feu d’artifice de Brèves

Place de la Mairie Place François Savary Brèves Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:30:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Organisé par le comité des fêtes Retraite aux flambeaux à 22h30, départ de la mairie Feu d’artifice à 23h Bal gratuit animé par Amplitubes Buvette et restauration sur place .

Place de la Mairie Place François Savary Brèves 58530 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Feu d’artifice de Brèves

L’événement Feu d’artifice de Brèves Brèves a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais