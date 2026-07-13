Feu d’artifice Base de loisirs du Lac Vert Plage Doulcon

Informations pratiques

Doulcon

Feu d’artifice

Base de loisirs du Lac Vert Plage 3 bis avenue de la Gare Doulcon Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 23:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez profiter d’un spectacle pyrotechnique organisé par la Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois sur la base de loisirs du Lac Vert Plage. Dans un cadre festif, avec animations proposées par le snack bar, laissez-vous émerveiller par ces lumières scintillantes dans le ciel et qui reflèteront sur le lac.Tout public

0 .

Base de loisirs du Lac Vert Plage 3 bis avenue de la Gare Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 80 90 38 lacvertplage@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a fireworks display organized by the Codecom du Pays de Stenay et du Val Dunois at the Lac Vert Plage leisure park. In a festive setting, with entertainment provided by the snack bar, marvel at the sparkling lights in the sky, reflected on the lake.

L’événement Feu d’artifice Doulcon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE