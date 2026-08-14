UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mauguio

FEU D’ARTIFICE DU 15 AOÛT Mauguio

samedi 15 août 2026 · Mauguio

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
34130 Mauguio
Département
Hérault
Tarif

Mauguio

FEU D’ARTIFICE DU 15 AOÛT

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le ciel s’illuminera de mille feux samedi 15 août à Carnon !
Au programme

21h Concert du groupe ABRAXAS Kiosque du Port
22h30 Feu d’artifice Avant-port ouest

Renseignements 04 67 50 51 15   .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FEU D’ARTIFICE DU 15 AOÛT

The sky will light up with a thousand lights on Saturday, August 15, in Carnon!

L’événement FEU D’ARTIFICE DU 15 AOÛT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT MAUGUIO-CARNON

À voir aussi à Mauguio (Hérault)