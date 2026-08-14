FEU D’ARTIFICE DU 15 AOÛT Mauguio
samedi 15 août 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
FEU D’ARTIFICE DU 15 AOÛT
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le ciel s’illuminera de mille feux samedi 15 août à Carnon !
Au programme
21h Concert du groupe ABRAXAS Kiosque du Port
22h30 Feu d’artifice Avant-port ouest
Renseignements 04 67 50 51 15 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FEU D’ARTIFICE DU 15 AOÛT
The sky will light up with a thousand lights on Saturday, August 15, in Carnon!
L’événement FEU D’ARTIFICE DU 15 AOÛT Mauguio a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
À voir aussi à Mauguio (Hérault)
- ROUSSATAIO & MESSE GARDIANNE Mauguio 14 août 2026
- SWEET SIXTIES Mauguio 14 août 2026
- Poucette – Saison culturelle de Mauguio – Carnon (34), Salle Rosa Parks, Mauguio 7 avril 2027