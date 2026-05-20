Loché-sur-Indrois

Feu d’artifice du 18 juillet

Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Profitez d’un repas champêtre convivial animé par un cabaret festif, dans une ambiance chaleureuse et détendue en plein air. La soirée se poursuivra en beauté avec un feu d’artifice spectaculaire pour clôturer ce moment de fête et de partage.

Profitez d’un repas champêtre convivial animé par un cabaret festif, dans une ambiance chaleureuse et détendue en plein air. La soirée se poursuivra en beauté avec un feu d’artifice spectaculaire pour clôturer ce moment de fête et de partage. .

Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 61 55 mairie@lochesurindrois.fr

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English :

Enjoy a convivial country-style meal hosted by a festive cabaret, in a warm and relaxed open-air atmosphere. The evening continues in style with a spectacular fireworks display to round off this moment of celebration and sharing.

L’événement Feu d’artifice du 18 juillet Loché-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire