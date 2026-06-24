Feu d’artifice et bal de la libération Saint-Lô samedi 18 juillet 2026.

Saint-Lô

Feu d’artifice et bal de la libération

Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Rendez-vous à Saint-Lô pour admirer un feu d’artifice et participer au bal de la libération. Gratuit.

Bal de la libération à 20h30 au parvis de l’église Notre-Dame.

Feu d’artifice tiré depuis la plage verte à 23h .

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

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English : Feu d’artifice et bal de la libération

L’événement Feu d’artifice et bal de la libération Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô