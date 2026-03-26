Feu d’artifice et bal populaire Fête Nationale du 14 juillet Ancenis-Saint-Géréon
Feu d’artifice et bal populaire Fête Nationale du 14 juillet Ancenis-Saint-Géréon lundi 13 juillet 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Feu d’artifice et bal populaire Fête Nationale du 14 juillet
Stade de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon vous propose son feu d’artifice et bal populaire le lundi 13 juillet.
En raison des dégâts provoqués par les inondations de février dernier au niveau du Jardin de l’Eperon, celui-ci est impraticable et ne pourra accueillir le traditionnel feu d’artifice suivi de son bal populaire.
Aussi, cette année, le feu d’artifice sera déplacé au stade de la Davrays. Le public pourra assister aux tirs autour du terrain d’honneur. Le bal populaire se déroulera derrière la tribune du stade de la Davrays.
Entrée gratuite
Plus d’informations à venir. .
Stade de la Davrays Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr
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English :
The town of Ancenis-Saint-Géréon invites you to its fireworks display and popular ball on Monday July 13.
L’événement Feu d’artifice et bal populaire Fête Nationale du 14 juillet Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-05-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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