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Feu d’artifice et bal populaire La Turballe

Feu d’artifice et bal populaire La Turballe lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Plage des Bretons

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

La Turballe

Feu d’artifice et bal populaire

Plage des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13 15:00:00

Date(s) :
2026-07-13

21h30 00h15 Boulevard Famchon Bal populaire 
Easy Pop, 5 artistes sur scène, chanteuse, chanteur et musiciens débordant d’énergie. Un concert live autour d’un répertoire riche et diversifié variété, pop, rock, actualités radio, toutes les générations sont satisfaites. 

23h Plage des Bretons Feu d’artifice
    .

Plage des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00  animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Feu d’artifice et bal populaire La Turballe a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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