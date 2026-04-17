La Turballe

Feu d’artifice et bal populaire

Plage des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13 15:00:00

Date(s) :

2026-07-13

21h30 00h15 Boulevard Famchon Bal populaire

Easy Pop, 5 artistes sur scène, chanteuse, chanteur et musiciens débordant d’énergie. Un concert live autour d’un répertoire riche et diversifié variété, pop, rock, actualités radio, toutes les générations sont satisfaites.

23h Plage des Bretons Feu d’artifice

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Plage des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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L’événement Feu d’artifice et bal populaire La Turballe a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44