Vendredi LIVE #1 Théâtre de verdure La Turballe
Vendredi LIVE #1 Théâtre de verdure La Turballe vendredi 10 juillet 2026.
La Turballe
Vendredi LIVE #1
Théâtre de verdure Rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Histoires courtes Collectif d’acteurs Clé
Une série de scènes savoureuses pleines d’humour d’après Visniec et Jean Michel Ribes Partant toujours de la banalité du quotidien, ces scènes décrochent rapidement vers le dérèglement de nos existences individuelles et collectives le coiffeur a raté sa vocation de mouette, la résolution épicurienne de la crise agricole, le coming-out à la sauce de l’expertise comptable, la douleur du panaris du général, de la faculté d’avaler les couleuvres et le cochonnet, du yogourt aux confitures des grand-mères une seule possibilité la révolution, …
Ces histoires courtes sont des satires sur les relations humaines, sur le couple et sur le sens de la vie, pour en rire plutôt que d’en pleurer. .
Théâtre de verdure Rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
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English :
L’événement Vendredi LIVE #1 La Turballe a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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