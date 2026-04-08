Concert d’été Mosaïque Rue du Maréchal Juin La Turballe

La Turballe

Concert d’été Mosaïque

Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Comme chaque année, le Groupe Vocal Mosaïque de produira en concert cet été. Sous la direction du Chef de Chœur Christophe Vincent, les 70 choristes interprèteront une mosaïque de chants de différents styles classique, variété française et internationale. .

Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 53 20 65 contact@groupevocalmosaique.fr

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English :

L’événement Concert d’été Mosaïque La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44