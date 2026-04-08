Concert d’été Mosaïque Rue du Maréchal Juin La Turballe
Concert d’été Mosaïque Rue du Maréchal Juin La Turballe samedi 11 juillet 2026.
La Turballe
Concert d’été Mosaïque
Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Comme chaque année, le Groupe Vocal Mosaïque de produira en concert cet été. Sous la direction du Chef de Chœur Christophe Vincent, les 70 choristes interprèteront une mosaïque de chants de différents styles classique, variété française et internationale. .
Rue du Maréchal Juin Eglise Sainte-Anne La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 53 20 65 contact@groupevocalmosaique.fr
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L’événement Concert d’été Mosaïque La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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