La Turballe

Lundi Sportif Stretching

Terre-Plein des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 11:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Encadré par le Studio du Fitness et du bien-être.

Une pratique qui consiste à s’étirer et s’assouplir. Basé sur des mouvements lents et maîtrisés alliés à une respiration profonde pour une détente et à la respiration maximale. .

Terre-Plein des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

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English :

L’événement Lundi Sportif Stretching La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44