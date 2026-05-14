Lundi Sportif Stretching La Turballe
Lundi Sportif Stretching La Turballe lundi 13 juillet 2026.
La Turballe
Lundi Sportif Stretching
Terre-Plein des Bretons La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 11:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Encadré par le Studio du Fitness et du bien-être.
Une pratique qui consiste à s’étirer et s’assouplir. Basé sur des mouvements lents et maîtrisés alliés à une respiration profonde pour une détente et à la respiration maximale. .
Terre-Plein des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
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English :
L’événement Lundi Sportif Stretching La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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