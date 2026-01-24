Feu d’artifice et concert du 14 juillet Place Louis David Andernos-les-Bains

Feu d’artifice et concert du 14 juillet

Place Louis David Jardin Louis David et la Jetée Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

20h Concert

22h45 Feu d’Artifice

23h10 Reprise du concert et DJ .

Place Louis David Jardin Louis David et la Jetée Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Feu d’artifice et concert du 14 juillet Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Andernos-les-Bains